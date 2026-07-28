الإمارات تطلق أول منصة قضائية تعتمد الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم

أبو ظبي-سانا

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن إطلاق منصة قضائية، تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتكون المنصة الأولى من نوعها عالمياً.

وقال الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وهو أيضاً رئيس دائرة القضاء في أبو ظبي في منشور على حسابه على منصة إكس: “إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل إنجازات الإمارات.. إطلاق أول منصة قضائية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من نوعها عالمياً”.

وأضاف: إن “هذه الخطوة تعكس إيماننا بأن الابتكار هو الطريق إلى عدالة أكثر كفاءة وسرعة، وترسخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في تطوير العمل الحكومي والقضائي”.

من جهته، قال وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي المستشار يوسف العبري: إن “التوجه نحو تطبيق هذه المنظومة القضائية المبتكرة يجسد رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في الريادة والابتكار، وتبني تقنيات المستقبل للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية”.

وأشار إلى أن “منصة الذكاء الاصطناعي ستوفر قدرات متقدمة عبر منظومة متكاملة من الحلول الذكية التي تسهم في تحديث آليات العمل القضائي، وتيسير الإجراءات من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل التقاضي، بما يدعم سرعة الإنجاز ودقة وجودة العمليات القضائية، ويعزز مسيرة التحول الرقمي وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية”.

وعقدت دائرة القضاء بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي اجتماعات تنسيقية لبحث تنفيذ مشروع “منصة الذكاء الاصطناعي القضائية” التي تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات القضائية والقانونية، استناداً إلى الذكاء الاصطناعي تحت إشراف وتحقق بشري كامل، وذلك لتعزيز سرعة الإجراءات وضمان الدقة والاتساق في العمل القضائي.