الولايات المتحدة تراجع وجودها العسكري في أوروبا

واشنطن-سانا
أعلنت الولايات المتحدة بدء مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، في خطوة قالت وزارة الحرب الأمريكية: إنها تهدف إلى إعادة تقييم انتشار القوات ودفع الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولية أكبر في الدفاع ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال وكيل وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إلبريدج كولبي عبر منصة “إكس” اليوم الثلاثاء: “ستكون هذه مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو -بسرعة وبشكل لا رجعة فيه- نحو أوروبا تتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي”.
وأضاف كولبي أن نتيجة هذه المراجعة ستكون “تسريع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة وعدالة واستدامة”، وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث في حزيران الماضي خلال اجتماع لوزراء دفاع الناتو، كما هدد حينها بخفض المساهمة الأمريكية في ميزانية الحلف إذا رفضت دول معينة الوفاء بالالتزامات التي قُطعت العام الماضي خلال قمة الناتو في لاهاي.
وكانت الولايات المتحدة انتقدت بحدة دولاً أوروبية رفضت السماح للقوات الأمريكية باستخدام قواعد للناتو موجودة على أراضيها خلال الحرب ضد إيران.