الولايات المتحدة تراجع وجودها العسكري في أوروبا

واشنطن-سانا‏

أعلنت الولايات المتحدة بدء مراجعة وجودها العسكري في أوروبا، في خطوة قالت وزارة ‏الحرب الأمريكية: إنها تهدف إلى إعادة تقييم انتشار القوات ودفع الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولية ‏أكبر في الدفاع ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).‏

وقال وكيل وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إلبريدج كولبي عبر منصة “إكس” اليوم ‏الثلاثاء: “ستكون هذه مراجعة حقيقية تهدف إلى ضمان تحرك الناتو -بسرعة وبشكل لا ‏رجعة فيه- نحو أوروبا تتولى المسؤولية الرئيسية عن دفاعها التقليدي”.‏

وأضاف كولبي أن نتيجة هذه المراجعة ستكون “تسريع انتقال الناتو نحو تحالف أكثر قوة ‏وعدالة واستدامة”‏، وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات بهذا الشأن أدلى بها وزير الحرب الأمريكي بيت ‏هيغسيث في حزيران الماضي خلال اجتماع لوزراء دفاع الناتو، كما هدد حينها بخفض ‏المساهمة الأمريكية في ميزانية الحلف إذا رفضت دول معينة الوفاء بالالتزامات التي ‏قُطعت العام الماضي خلال قمة الناتو في لاهاي.‏

وكانت الولايات المتحدة انتقدت بحدة دولاً أوروبية رفضت السماح للقوات الأمريكية ‏باستخدام قواعد للناتو موجودة على أراضيها خلال الحرب ضد إيران.‏