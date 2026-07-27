الهند تحتج لدى أوكرانيا على استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود

photo 2026 07 27 19 28 28 الهند تحتج لدى أوكرانيا على استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود

نيودلهي-سانا

استدعت وزارة الخارجية الهندية اليوم الإثنين السفير الأوكراني لدى نيودلهي أولكسندر بوليتشوك للاحتجاج على استهداف سفينة تجارية في البحر الأسود، ما أدى إلى مقتل بحار هندي كان على متنها.

وقالت الوزارة في بيان: إنها أبلغت السفير الأوكراني قلق نيودلهي البالغ إزاء الحادث، مؤكدة أن الأعمال التي تعرض حياة البحارة المدنيين للخطر غير مقبولة، ويجب تجنبها.

وأدانت الخارجية الهندية بشدة الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية، وما تسببه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية وحرية الملاحة والتجارة الدولية.

وأعلنت السفارة الهندية في كييف أمس الثلاثاء تعرض سفينة تحمل على متنها 4 هنود للقصف في ميناء “أوديسا” الأوكراني المطل على البحر الأسود.

وكانت نيودلهي استدعت السفير الروسي الأسبوع الماضي للاحتجاج على هجوم مماثل استهدف سفينة شحن كانت قد غادرت ميناء أوديسا على البحر الأسود، وأسفر عن مقتل أربعة بحارة هنود.

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