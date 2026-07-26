مباحثات كويتية بريطانية تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

الكويت-سانا



بحث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، تطورات الأوضاع في المنطقة والموقف البريطاني الداعم لأمن الكويت واستقرارها.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة (إكس)، أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، إلى جانب استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتبادل الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



من جهته، جدد بيرنهام تأكيد وقوف بلاده إلى جانب دولة الكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.



وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية على خلفية تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية، وتواصل الجهود العربية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة، ومنع اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.