ارتقاء 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبة غرب غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير مركبة غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن طيران الاحتلال المسير قصف مركبة عند “مفترق النابلسي” غرب مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء 4 فلسطينيين، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف توجهت إلى المكان، للعمل على إجلاء ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

ويأتي هذا الاعتداء في سياق مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث شن فجر اليوم سلسلة غارات جوية وقصفاً مدفعياً وعمليات نسف للمنازل والمباني السكنية.

يذكر أن عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا جراء الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة وصل إلى 386 فلسطينياً، بينما أصيب 1018 آخرون، ما يرفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى ارتقاء 70,654 فلسطينياً، و171,095 مصاباً، إضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنى التحتية وانهيار في الخدمات.