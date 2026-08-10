إعصار “دولفين” يتسبب بإجلاء مئات الآلاف شرقي الصين

بكين-سانا

أجلت السلطات الصينية مئات الآلاف من الأشخاص في شرقي الصين، حيث تسبب إعصار “دولفين” بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات، وسط تحذيرات من أن المخاطر لا تزال قائمة حتى مع ضعف العاصفة بعد وصولها إلى اليابسة.

وذكرت وكالة “شينخوا”: أنّه حتى الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين، نُقل نحو 167900 شخص من المناطق المعرضة للخطر على اليابسة وفي البحر بمقاطعة فوجيان، بينما أجلت مقاطعة شانغهاي في وقت متأخر من أمس الأحد، نحو 215600 شخص من المناطق المعرضة للخطر.

ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار غزيرة اليوم على أجزاء من فوجيان، بما في ذلك مدينتا نينغده ونانبينغ، وذلك إلى جانب احتمالية سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

وتسببت العاصفة باضطرابات واسعة النطاق في النقل والسياحة، وفي فوجيان، أوقفت السلطات 686 طريقاً لنقل الركاب و658 خدمة قطارات، وأغلقت أيضاً إجمالي 234 مقصداً سياحياً، وألغت عشرات الفعاليات الثقافية والسياحية.

وفي شانغهاي، أُغلق منتجع ليغولاند شانغهاي مؤقتاً حيث تسبب الاعصار بسقوط أمطار غزيرة على المدينة، وأصدرت السلطات بالناحية التي يوجد بها المنتجع أعلى مستويات الإنذار من العواصف المطيرة وحذرت من احتمال تشبع المناطق الحضرية بالمياه.

ويعد الإعصار “دولفين”، الإعصار الـ 13 الذي يضرب الصين هذا العام، حيث ضرب اليابسة مرتين في مقاطعة تشجيانغ يوم الأحد، حسبما ذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية.