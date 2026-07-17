ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4930 قتيلاً

كراكاس-سانا‏

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ‏ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4930 قتيلاً.‏

وأوضح رودريغيز اليوم الجمعة، في إحصائيات نشرها على منصة ‌‏”إكس”، أنه تم إنقاذ 6462 شخصاً من تحت الأنقاض، فيما تضرر 856 ‏مبنى، بينها 190 مبنى انهار بشكل كامل، مشيراً إلى أن معظم الأضرار ‏تركزت في ولاية لا غوايرا التي كانت الأكثر تضرراً.‏

وأوضح أن الزلزالين تسببا بتشريد 17907 أشخاص، بينما يقيم 21210 ‏أشخاص في 107 مخيمات مؤقتة، لافتاً إلى أن أكثر من 128 ألف أسرة ‏تلقت مساعدات حكومية.‏

وأشار رودريغيز إلى أن السلطات سجلت 1308 هزات ارتدادية منذ وقوع ‏الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ‏ريختر بفارق 39 ثانية.‏

وبين أن الحكومة الفنزويلية نشرت أكثر من 1200 عامل صحي في ولاية لا ‏غوايرا للحد من انتشار الأمراض في المخيمات المؤقتة، بالتعاون مع ‏منظمتي الصحة للبلدان الأمريكية و الصحة العالمية لتعزيز المراقبة الوبائية ‏وبرامج التطعيم والإجراءات الصحية.‏

وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات البلاد بفارق زمني ‏يقل عن دقيقة واحدة فنزويلا في 24 حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في ‏ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال العاصمة كراكاس.‏