ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4930 قتيلاً

كراكاس-سانا
أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الشهر الماضي إلى 4930 قتيلاً.
وأوضح رودريغيز اليوم الجمعة، في إحصائيات نشرها على منصة ”إكس”، أنه تم إنقاذ 6462 شخصاً من تحت الأنقاض، فيما تضرر 856 مبنى، بينها 190 مبنى انهار بشكل كامل، مشيراً إلى أن معظم الأضرار تركزت في ولاية لا غوايرا التي كانت الأكثر تضرراً.
وأوضح أن الزلزالين تسببا بتشريد 17907 أشخاص، بينما يقيم 21210 أشخاص في 107 مخيمات مؤقتة، لافتاً إلى أن أكثر من 128 ألف أسرة تلقت مساعدات حكومية.
وأشار رودريغيز إلى أن السلطات سجلت 1308 هزات ارتدادية منذ وقوع الزلزالين الرئيسيين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر بفارق 39 ثانية.
وبين أن الحكومة الفنزويلية نشرت أكثر من 1200 عامل صحي في ولاية لا غوايرا للحد من انتشار الأمراض في المخيمات المؤقتة، بالتعاون مع منظمتي الصحة للبلدان الأمريكية و الصحة العالمية لتعزيز المراقبة الوبائية وبرامج التطعيم والإجراءات الصحية.
وضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات البلاد بفارق زمني يقل عن دقيقة واحدة فنزويلا في 24 حزيران الماضي، وخلّفا دماراً كبيراً في ولاية لا غوايرا الساحلية الواقعة شمال العاصمة كراكاس.