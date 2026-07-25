وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية ‏

الدوحة-سانا
أعلنت وزارة المواصلات القطرية اليوم السبت استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتباراً من يوم غد الأحد.
ودعت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، جميع مستخدمي الوسائط البحرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية المعمول بها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل الرحلات البحرية.
وأعلنت قطر الثلاثاء الماضي، استئناف أنشطة الملاحة البحرية لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن ضمن نطاق بحري محدد يمتد لمسافة تقدر بنحو 7 أميال بحرية.
وفي الـ 29 من حزيران الماضي، علقت قطر الإبحار وأنشطة الصيد، “حتى إشعار آخر”، مع استثناء الشحن التجاري، وذلك بعد يوم من إعلانها مقتل أحد مواطنيها إثر إصابته بشظايا، جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.