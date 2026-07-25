وزارة المواصلات القطرية تعلن استئناف أنشطة الملاحة البحرية ‏

الدوحة-سانا ‏

أعلنت وزارة المواصلات القطرية اليوم السبت استئناف أنشطة الملاحة ‏البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، اعتباراً من يوم ‏غد الأحد.‏

ودعت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، ‏جميع مستخدمي الوسائط البحرية إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات البحرية ‏المعمول بها، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل ‏الرحلات البحرية.‏

وأعلنت قطر الثلاثاء الماضي، استئناف أنشطة الملاحة البحرية لجميع أنواع ‏الوسائط البحرية والسفن ضمن نطاق بحري محدد يمتد لمسافة تقدر بنحو 7 ‏أميال بحرية.‏

وفي الـ 29 من حزيران الماضي، علقت قطر الإبحار وأنشطة الصيد، “حتى ‏إشعار آخر”، مع استثناء الشحن التجاري، وذلك بعد يوم من إعلانها مقتل ‏أحد ⁠مواطنيها إثر إصابته بشظايا، جراء العمليات العسكرية التي شهدتها ‌‏⁠المنطقة.‏

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