الجيش الكويتي يعلن مقتل اثنين من جنوده أثناء أداء واجبهما

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي مقتل اثنين من جنود القوات البحرية أثناء أداء واجبهما.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن رئاسة الأركان العامة تأكيدها في بيان اليوم الإثنين، مقتل عنصرين من القوة البحرية بالجيش الكويتي، أثناء أداء واجبهما في إطار المهام الوطنية المنوطة بالقوات المسلحة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس الأحد، مقتل شخص وإصابة 20 آخرين، جميعهم من جنسيات أجنبية، جراء الاعتداءات التي تشنها إيران على أراضي عدد من الدول العربية بينها الكويت، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

