اعتقال 276 مطلوباً في عمليات أمنية مشتركة بين ‏الولايات المتحدة والصين ‏

بكين-سانا
أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن الأجهزة الأمنية في الصين والولايات المتحدة اعتقلت منذ بداية العام الجاري 276 مطلوباً خلال عمليات شملت مكافحة المخدرات، ومكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، في إطار التعاون بين الجانبين الذي أسفر أيضاً عن ترحيل المطلوبين الفارين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وزارة الأمن قولها، اليوم السبت: إن الجانبين نجحا في التعامل مع قضايا تهريب المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى الاتجار العابر للحدود بالمواد الجديدة ذات التأثير النفساني، ما أسهم في قطع مسارات تهريب المخدرات بين البلدين.
وفي مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني، نفذت أجهزة الشرطة في الصين والولايات المتحدة والإمارات عملية مشتركة في دبي، أسفرت عن إلقاء القبض على 276 مشتبهاً به، وتفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عن هذه الجرائم.
وفي مجال ترحيل المطلوبين، سلّم الجانب الأمريكي إلى الصين شخصين مشتبهاً بهما، أحدهما متورط في تهريب المخدرات والاتجار بها، والآخر في اختطاف وقتل مواطنين صينيين خارج بلادهما، في المقابل، ألقت الشرطة الصينية القبض على مطلوب أمريكي متهم بجرائم عنف جسيمة، وأعادته إلى بلاده.
وأكدت الوزارة مواصلة الشرطة الصينية تعميق التعاون العملي مع نظيرتها الأمريكية ودول أخرى، عبر تحسين تبادل المعلومات، وإجراء التحقيقات المشتركة، ومواصلة مكافحة الجرائم العابرة للحدود وفق القانون.
وكانت وزارة الأمن العام الصينية أعلنت في 21 أيار الماضي، أن سلطات إنفاذ القانون في الصين والولايات المتحدة تعاونتا في إحباط قضية جنائية عابرة للحدود تتعلق بالاتجار بمواد جديدة مؤثرة نفسياً.