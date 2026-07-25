اعتقال 276 مطلوباً في عمليات أمنية مشتركة بين ‏الولايات المتحدة والصين ‏

بكين-سانا‏

أعلنت وزارة الأمن العام الصينية أن الأجهزة الأمنية في ‏الصين والولايات المتحدة اعتقلت منذ بداية العام الجاري ‌‏276 ‏مطلوباً خلال عمليات شملت مكافحة المخدرات، ‏ومكافحة الاحتيال عبر الاتصالات والإنترنت، في إطار ‏التعاون بين ‏الجانبين الذي أسفر أيضاً عن ترحيل ‏المطلوبين الفارين‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن وزارة الأمن ‏قولها، اليوم السبت: إن الجانبين نجحا في التعامل مع ‏قضايا تهريب ‏المخدرات والاتجار بها، إضافة إلى ‏الاتجار العابر للحدود بالمواد الجديدة ذات التأثير ‏النفساني، ما أسهم في قطع مسارات ‏تهريب المخدرات ‏بين البلدين‎.‎

وفي مجال مكافحة الاحتيال الإلكتروني، نفذت أجهزة ‏الشرطة في الصين والولايات المتحدة والإمارات عملية ‏مشتركة في ‏دبي، أسفرت عن إلقاء القبض على 276 ‏مشتبهاً به، وتفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عن هذه ‏الجرائم‎.‎

وفي مجال ترحيل المطلوبين، سلّم الجانب الأمريكي إلى ‏الصين شخصين مشتبهاً بهما، أحدهما متورط في تهريب ‌‏المخدرات والاتجار بها، والآخر في اختطاف وقتل ‏مواطنين صينيين خارج بلادهما، في المقابل، ألقت ‏الشرطة الصينية ‏القبض على مطلوب أمريكي متهم ‏بجرائم عنف جسيمة، وأعادته إلى بلاده‎.‎

وأكدت الوزارة مواصلة الشرطة الصينية تعميق التعاون ‏العملي مع نظيرتها الأمريكية ودول أخرى، عبر تحسين ‏تبادل ‏المعلومات، وإجراء التحقيقات المشتركة، ومواصلة ‏مكافحة الجرائم العابرة للحدود وفق القانون‎.‎

وكانت وزارة الأمن العام الصينية أعلنت في 21 أيار ‏الماضي، أن سلطات إنفاذ القانون في الصين والولايات ‏المتحدة تعاونتا ‏في إحباط ‏قضية جنائية عابرة للحدود ‏تتعلق بالاتجار بمواد جديدة مؤثرة نفسياً‎.‎