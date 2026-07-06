الرئيس اللبناني: بقاء الاحتلال الإسرائيلي يمنع انتشار الجيش جنوباً

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الإثنين، ضرورة إعادة انتشار الجيش اللبناني على طول الحدود، وأهمية الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق التي تحتلها في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله خلال اتصال مع “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان” عبر تقنية الفيديو: “إن بقاء الاحتلال يقوّض شرعية الدولة، ويمنع انتشار الجيش، وأسس تحقيق السلام العادل والدائم”.

وأضاف: إن “الجيش والقوى الأمنية اللبنانية هما حجر الأساس للاستقرار والأمن في الجنوب، وعودة الأهالي إلى مناطقهم ومنازلهم”.

وأكد أن “لا مكان للحرب الأهلية في لبنان، وأن عودتها إلى الساحة غير مطروحة، على الرغم من كل المحاولات التي يبذلها البعض من أجل إيقاظ الفتنة”.

واستعرض عون، الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ العام 1949 والمواجهات العسكرية التي حصلت منذ ذلك الوقت، واعتبر أن خيار التفاوض كان الوحيد المتبقي بعد أن فشلت الحرب في تحقيق الأهداف التي أعلنت من أجلها.

وأكد أنه ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإذا استمر التعنت الإسرائيلي في البقاء على هذه الأراضي، فإن الوضع لن يكون في مصلحة الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة ولبنان بالنسبة إلى استعادة هذا البلد سيادته واستقلاليته وقوة مؤسساته.

وشدد على ضرورة أن تضغط الإدارة الأميركية “من أجل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، لأنه مفتاح أي تقدم حقيقي وملموس وواقعي على مسار السلام في لبنان، وضمان الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية للبنان”.

وأوضح أن تعليق الدعاوى بين إسرائيل ولبنان محصور خلال فترة المفاوضات، ولا يعني التخلي كلياً عن هذه الدعاوى.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل وقعا في 27 حزيران الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن اتفاقاً إطارياً يهدف إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من المناطق التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، وذلك عقب خمس جولات من المفاوضات بين الجانبين برعاية أميركية.