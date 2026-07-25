تركيا تدين تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية

أنقرة-سانا

أدانت تركيا بشدة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات نتيجة مباشرة لسياسة الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاجها.



وجددت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم الجمعة دعوتها “المجتمع الدولي لضمان عدم إفلات المستوطنين الإرهابيين من العقاب على الجرائم التي يرتكبونها، وضمان مثول المسؤولين عنها أمام العدالة”.



وكانت الرئاسة الفلسطينية أدانت في وقت سابق اليوم الجرائم والاعتداءات الإرهابية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذا التصعيد.

