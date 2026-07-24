تراجع عبور ناقلات النفط في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى في شهرين

سنغافورة-سانا

أظهرت بيانات تتبع السفن انخفاض عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات شركة كبلر لتحليلات الطاقة، أن ناقلة نفط واحدة فقط عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، مقارنة بثلاث ناقلات في اليوم السابق، وهو أدنى عدد منذ السابع من أيار الماضي، فيما لم تدخل أي ناقلة إلى المضيق خلال اليوم ذاته (أمس الخميس).

وأشارت البيانات إلى أن ناقلة النفط العملاقة نيو جاينت، المحملة بنحو مليوني برميل من خام البصرة العراقي، غادرت مضيق هرمز أمس الخميس، ومن المقرر أن تصل إلى ميناء ريتشاو الصيني منتصف آب المقبل.

وفي المقابل، أظهرت بيانات كبلر ارتفاع حركة ناقلات السلع عبر مضيق باب المندب، حيث بلغ عددها 32 ناقلة أمس الخميس، مقارنة بـ26 ناقلة في اليوم السابق، بينها 14 ناقلة متجهة إلى البحر الأحمر، و18 ناقلة تغادر المضيق باتجاه خليج عدن.

وأضافت البيانات أن تسعاً من الناقلات المغادرة من مضيق باب المندب تحمل شحنات من النفط الخام، بينها ناقلتان عملاقتان متجهتان إلى الصين.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلة المنتجات النفطية تورم إنوفيشن، المحملة بنحو 500 ألف برميل من مادة النافتا والمتجهة إلى آسيا، عدلت مسارها باتجاه مخرج قناة السويس بدلاً من المرور عبر مضيق باب المندب.

ونقلت رويترز عن مصادر تجارية إقليمية قولها: إن إعادة توجيه السفن عبر قناة السويس بدلاً من مضيق باب المندب قد يطيل مدة الرحلة إلى آسيا إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف.

وفي السياق بدأت شركة أرامكو السعودية عرض شحنات إضافية من النفط الخام للتحميل من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط، بدلاً من موانئها المطلة على البحر الأحمر، في ظل استمرار المخاطر التي تواجه الملاحة البحرية في المنطقة.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم، استكمال أحدث جولة من الضربات التي شنها على إيران، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.