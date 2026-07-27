الأسهم الأوروبية تغلق مستقرة بعد تعليق الرئيس الأمريكي الضربات على إيران

لندن-سانا



أغلقت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين دون تغير يذكر إذ حدّت خسائر أسهم التكنولوجيا، بقيادة شركة إيه.إس.إم.إل، من مكاسب دعمها انحسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والتراجع الحاد في أسعار النفط.



وذكرت رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق مستقراً عند 644.52 نقطة، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السابع من تموز في حين تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا 1.7 بالمئة، متخلياً عن مكاسبه السابقة مع هبوط سهم إيه.إس.إم.إل 8.4 بالمئة وتراجع سهمي إيه.إس.إم إنترناشونال 7.1 بالمئة، وبي.إي سيميكوندكتور 9.7 بالمئة



وكانت أسهم قطاع السفر من بين أكبر الرابحين، إذ ارتفعت بنحو اثنين بالمئة، مع تحسن الآفاق بالنسبة لشركات الطيران بفعل انخفاض أسعار النفط حيث ارتفع سهم لوفتهانزا وآي.إيه.جي ورايان إير بأكثر من واحد بالمئة لكل منها في وقت تراجعت أسهم قطاع الطاقة اثنين بالمئة، لتسجل أسوأ أداء بين قطاعات مؤشر ستوكس 600.



وصعد سهم أسترازينيكا 1.7 بالمئة بعد أن تجاوزت شركة الأدوية توقعات الأرباح للربع الثاني وأكدت توقعاتها لعام 2026 وكسب سهم فودافون 4.9 بالمئة بعدما رفعت شركة الاتصالات توقعاتها لتعكس استحواذها مؤخراً على حصة مسيطرة في شركة سافاري كوم الكينية، وقالت إنها تتوقع تحقيق نتائج عند الحد الأعلى من نطاق توقعاتها المعدلة.



في المقابل، هبط سهم زابكا 9.6 بالمئة بعد أن قررت شركة سفن اند آي هولدينجز اليابانية عدم المضي قدماً في استثمار محتمل في شركة متاجر التجزئة البولندية.



ويعود هذا الاستقرار إلى حالة من التهدئة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الضربات العسكرية بشكل مؤقت ما انعكس سريعاً على حركة العرض والطلب في الأسهم الأوروبية.