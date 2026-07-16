غوتيريش يدعو إلى خفض التوتر والعودة لمسار الدبلوماسية في الشرق الأوسط

نيويورك -سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء عن قلقه البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، داعياً جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فورية لخفض التوتر، والعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية.

وأكد غوتيريش في بيان تلاه المتحدث باسمه، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن العودة إلى أعمال عدائية واسعة النطاق في الشرق الأوسط ستفرض ثمناً باهظاً على المدنيين لا يمكن تحمله، وستخلّف عواقب كارثية على السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي.



وجدد الأمين العام دعوته إلى الاستعادة الكاملة لحقوق، وحريات الملاحة الدولية في مضيق هرمز ومحيطه، مشدداً على ضرورة احترام جميع الأطراف لهذه الحقوق وفقاً للقانون الدولي.



ودعا غوتيريش في الثاني عشر من الشهر الجاري إيران والولايات المتحدة لاستئناف المحادثات على وجه السرعة، ومعالجة القضايا العالقة عبر القنوات الدبلوماسية.