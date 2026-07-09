الرئاسة الفلسطينية تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والكويت والبحرين، مؤكدة رفضها الكامل لهذه الأعمال التي تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، وقوف دولة فلسطين وشعبها إلى جانب الأردن والكويت والبحرين، في مواجهة هذه الأعمال العدوانية، مشددة على الدعم الفلسطيني الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على سيادتها وحماية شعوبها.

وأعربت الرئاسة عن ثقتها المطلقة بقدرة الدول الثلاث على الحفاظ على أمنها واستقرارها وتجاوز هذه التحديات.

وكانت الدول الثلاث تعرّضت في وقت سابق اليوم لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات هذا التصعيد على أمن المنطقة واستقرارها، ومسار الجهود الدبلوماسية القائمة.