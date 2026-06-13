المكسيك: مقتل رئيس بلدية برصاص مسلحين جنوب البلاد

مكسيكو-سانا

لقي رئيس بلدية مصرعه، اليوم السبت، جراء إطلاق نار من قبل مسلحين في منطقة بولاية أواكساكا جنوب المكسيك تنشط فيها عصابات تهريب المخدرات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب المدعي العام للولاية قوله في بيان: “إن جويل برافو رئيس بلدية سان ميغيل أماتيتلان كان ضحية هجوم مسلح أدى إلى مقتله”.

من جهته أدان حاكم الولاية سالومون هارا الجريمة واصفاً إياها بـ “الجبانة”، وأكد في منشور له على منصة “إكس”، أن السلطات في ولاية أواكساكا لن تسمح للعنف بأن يتغلب على القانون أو على إرادة المجتمعات المحلية.

وتتصارع عصابات الجريمة المنظمة على طرق تهريب المخدرات في المنطقة المطلة على المحيط الهادئ والتي يبلغ عدد سكانها 6900 نسمة، حيث قُتل نحو 100 رئيس بلدية في المكسيك منذ عام 2006، عندما بدأ العنف المرتبط بالمخدرات بالتصاعد.