لبنان وأمريكا تبحثان تعزيز التعاون العسكري المشترك

بيروت-سانا

بحث قائد الجيش اللبناني ،العماد رودولف هيكل مع قائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية جون بيشوب عدداً من المواضيع العسكرية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.



وفي تغريدة للجيش اللبناني عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” أكد أن “اللقاء بين الجانبين الذي جرى في مكتب هيكل في اليرزة تضمن زيارة تعارفية كما تناول البحث في عدد من الموضوعات المشتركة”.



ويشهد التعاون المشترك بين الجيش اللبناني والجيش الأمريكي تطوراً استراتيجياً متسارعاً، حيث ترتكز الشراكة الحالية على تنفيذ “اتفاق الإطار الثلاثي” المبرم برعاية واشنطن، وتهدف إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية وتمكين القوات المسلحة من ضبط الأمن، خاصة في جنوب لبنان.