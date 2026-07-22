وزارة الدفاع التركية تعلن عن نجاح اختبار طوربيد “أقيا” محلي الصنع

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، عن نجاح اختبار طوربيد “أقيا” AKYA ” من الجيل الجديد، الذي طورته شركة “روكيتسان” بإمكانات محلية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الوزارة قولها: إن “الطوربيد أُطلق من غواصة، وأصاب سفينة خلال مناورات ذئب البحر 2026″، مؤكدة أن “الطوربيد حقق إصابة مباشرة، ودمر الهدف بنجاح”.

واعتبرت الوزارة أن “هذا الإنجاز يعكس المستوى التكنولوجي الذي بلغته الصناعات الدفاعية التركية”.

و”أقيا” هو طوربيد ثقيل بعيد المدى من الجيل الجديد، جرى تطويره محلياً لتلبية احتياجات القوات البحرية.

يذكر أن الصناعات الدفاعية التركية حققت قفزة نوعية لتصبح لاعباً عالمياً رئيسياً، حيث تجاوزت قيمة صادرات القطاع والدفاع الجوي 10.8 مليارات دولار، وتغطي منتجاتها أكثر من 180 دولة، ودخلت 5 شركات تركية قائمة أكبر 100 شركة دفاعية عالمياً، وهي: “أسيلسان” و”توساش” و”بايكار” و”روكيتسان” و”إم كي إي”.