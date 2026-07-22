رئيس الوزراء الكندي: ندرس كل الخيارات للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية المرتقبة

أوتاوا-سانا

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدرس كل الخيارات للرد على قرار أمريكي وشيك بشأن فرض رسوم جمركية على بلاده.

ونقلت وكالة فرانس برس عن كارني قوله للصحفيين بعد حديثه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنهما اتفقا على تكثيف المناقشات في الأسابيع المقبلة بشأن اتفاق محتمل بين الجانبين، مضيفاً: “سننظر في كل الخيارات بشأن كيفية الرد إذا ما دخلت الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ”.

وكان ترامب وضع خططاً لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على العديد من السلع الكندية خلال 30 يوماً، رداً على ما وصفه “بالمعاملة التمييزية” التي تمارسها كندا تجاه بعض المنتجات الأمريكية.

وستشمل الرسوم السلع التي تدخل إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي ستكون كذلك موضع تفاوض بعدما أعلنت واشنطن في الأول من تموز أنها لن تمدد الاتفاق بصيغته الحالية.