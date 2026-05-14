اعتقالات واقتحامات بالضفة والقدس وتضييق ممنهج على الفلسطينيين

القدس المحتلة-سانا‏

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في ‏مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال طالت 8 ‏فلسطينيين، إلى جانب فرض سياسة تضييق شاملة تعرقل حياة الأهالي.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية”وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينياً وطفلة تبلغ 12 عاماً من مخيم الجلزون شمال رام الله، كما اعتقلت طبيبين اثنين من بلدة تفوح ‏غرب الخليل، وشاباً من بلدة اليامون غرب جنين، أما في القدس فاعتقلت ثلاثة فلسطينيين ‏من مخيم قلنديا.‏

التضييق على الفلسطينيين

استمراراً لممارسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة بخنق الفلسطينيين وتعميق أزماتهم ‏اليومية، عبر سياسة تضييق شاملة تشلّ حركتهم وتعرقل سبل عيشهم، اقتحمت قوات ‏الاحتلال، قرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وسيرت آلياتها وجنود المشاة في ‏شوارعها، كما شددت القوات إجراءاتها العسكرية عند مداخل بلدة حزما شمال شرق ‏القدس، وأعاقت حركة الفلسطينيين.‏

وأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة في القدس ‏على إغلاقها، تزامناً مع ما تُعرف بـ”مسيرة الأعلام”.‏

وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال غرب نابلس، وبلدة الزاوية ‏غرب سلفيت، ونفذت عمليات تفتيش واسعة لمنازل الفلسطينيين، تخللها إجراء تحقيقات ‏ميدانية مع عدد منهم، كما أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس جمعية خيرية في ‏نابلس.‏

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال، حاجزاً عسكرياً، على مدخل الريف الغربي ‏لمحافظة بيت لحم، ما أدى إلى أزمة مرورية في المكان.‏

مصادرة أراضي الفلسطينيين

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهج الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، حيث ‏قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضع يدها على مساحة تُقدَّر بـ61.652 دونماً من ‏أراضي قرية زبدة، الواقعة قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين في الضفة الغربية، بذريعة ‏استخدامها لـ”أغراض عسكرية”‏.

كما أجبر مستوطنون عائلة فلسطينية مكونة من سبعة أفراد على الرحيل من المنطقة الواقعة ‏غرب قرية العوجا، شمال مدينة أريحا في الضفة الغربية.‏

استهداف زوار المسجد الأقصى

فرضت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، إجراءات مشددة على المسجد الأقصى ‏المبارك، واعتدت بالضرب على عدد من الأهالي الذين حاولوا الوصول إلى صلاة الفجر، ‏بهدف إخلائه أمام اقتحام المستوطنين للمسجد.‏

كما أجبرت شرطة الاحتلال المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وطلبة المدرسة ‏الشرعية على البقاء داخل المصليات المسقوفة والمباني، ومنعت وجودهم في ساحات ‏المسجد الأقصى لإفراغها بالكامل أمام المقتحمين.‏

وبحسب المعطيات، لم يتجاوز عدد الفلسطينيين الموجودين داخل الأقصى، بمن فيهم ‏موظفو الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية الذين يتقدم بعضهم لامتحانات نهائية، الـ 150 ‏شخصاً، في حين تجاوز عدد المستوطنين خلال الساعة الأولى أكثر من 200.‏