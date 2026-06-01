الرئيس اللبناني: نواجه عدواناً إسرائيلياً شرساً ومداناً

بيروت-سانا

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الإثنين، أن لبنان يواجه عدواناً إسرائيلياً شرساً ومداناً، وذلك غداة إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق توغلاته والسيطرة على قلعة الشقيف الاستراتيجية جنوبي البلاد.

وقال عون، في بيان عبر منصة “إكس”: إنه سيواصل العمل من أجل إنهاء معاناة اللبنانيين عموماً وأبناء الجنوب خصوصاً، ووضع حد لعذاباتهم، إلى جانب العمل على بناء الدولة وتحقيق الإصلاح والعدالة.

وتتواصل وتيرة التصعيد العسكري في جنوب لبنان، في ظل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية إلى مناطق إضافية شمال نهر الليطاني، بالتزامن مع غارات وقصف مكثف ضمن اعتداءاته المتواصلة منذ الثاني من آذار الماضي.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل آلاف اللبنانيين وإلحاق أضرار واسعة، وسط تحذيرات أممية متزايدة من التداعيات الإنسانية للنزاع على المدنيين والبنية التحتية، وتمسك لبناني بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار.