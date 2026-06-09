مقتل 7 أشخاص بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب شرق أفغانستان

كابول-سانا

قتل 7 أشخاص وأصيب عدد آخر بجروح بينهم إصابات بالغة، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب شرقي أفغانستان.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشرطة الأفغانية قولها: إن “جامع خردة عثر على قذيفة في منطقة برمل بولاية باكتيكا شرق أفغانستان، وحاول قطعها بمنشار ما أسفر عن مقتل 5 أطفال وجامع الخردة إضافة إلى رجل آخر”.

وأكد مسؤولون في مجال الصحة والشرطة أن الانفجار “خلّف عدداً من الجرحى، بعضهم إصاباتهم خطيرة”.

وإثر ذلك أصدرت شرطة باكتيكا بياناً دعت فيه السكان إلى عدم لمس الذخائر، وإبلاغ قوات الأمن إذا عثروا على أي منها.

وتعقيباً على الحادثة قال نيك بوند رئيس قسم مكافحة الألغام في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان “يوناما”: إن أعلى معدلات الضحايا تسجل في شرق البلاد، مضيفاً: إن جمع الخردة المعدنية هو من الأنشطة الأكثر تسبباً في الحوادث في أفغانستان.

وخلّفت عقود من الحروب في أفغانستان بقايا متفجرات لا تزال منتشرة في أنحاء البلاد، ما جعلها تسجّل ثالث أعلى معدل لضحايا هذه المخلفات غير المنفجرة في العالم، بحسب بيانات للأمم المتحدة، التي أظهرت أن الذخائر المتفجرة قتلت 126 شخصاً وأصابت 489 آخرين بجروح بين كانون الثاني 2025 ونيسان من هذا العام.