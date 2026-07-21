تحذيرات في اليابان من ارتفاع خطير في درجات الحرارة وخطر ضربات الحر

طوكيو-سانا

حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطرة في عدد من المناطق اليوم الثلاثاء، داعين السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من ضربات الحر (الشمس).

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK أن موجة حر شديدة اجتاحت أمس الإثنين مناطق واسعة من البلاد، من منطقة توهوكو شمال شرق اليابان إلى كيوشو جنوب غربها، حيث سجلت مدينة كوشو في محافظة ياماناشي 39.4 درجة مئوية.

ويتوقع أن تستمر موجة الحر اليوم الثلاثاء مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في مدينة كوماغايا بمحافظة سايتاما، و39 درجة في مدينتي ناغويا ومايباشي، و38 درجة في مدينتي سايتاما وكوفو.

وأصدرت السلطات تحذيرات من خطر ضربات الحر في 42 محافظة من أصل 47 محافظة في اليابان، مرفقة بإرشادات تدعو إلى استخدام أجهزة التكييف، والإكثار من شرب المياه وتعويض الأملاح، وتجنب الأنشطة الخارجية لفترات طويلة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالمياً نتيجة تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، وما يرافقها من تغيرات مناخية تزيد من حدة موجات الحر، بحسب منظمات مناخية.