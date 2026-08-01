غرق سفينة حاويات لشركة “روسآتوم” الروسية بهجوم أوكراني

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة “روسآتوم” الروسية للطاقة الذرية اليوم السبت، غرق سفينة حاويات تابعة لها إثر هجوم زورقين أوكرانيين مسيّرين في البحر الأسود، مؤكدة نجاة جميع أفراد طاقم السفينة.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الرئيس التنفيذي لـ”روسآتوم” أليكسي ليخاتشيف قوله: تم إنقاذ جميع أفراد السفينة الـ 17 جراء الهجوم الذي وقع عند الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة.

وأوضح ليخاتشيف أن السفينة كانت تحمل شحنات مدنية ومواد بناء ومواد غذائية وتبحر في المياه الدولية، كما وصف الهجوم بـ “القرصنة والنهب البحري”.

وتشهد الساحة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا سلسلة ضربات واسعة ومتزامنة، استهدفت منشآت لوجستية ونفطية ومراكز قيادة ومواقع للطائرات المسيّرة، وسط تبادل مكثّف للهجمات.