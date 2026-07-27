سلطنة عمان تدين محاولة استهداف منشآت نفطية سعودية بمسيرات قادمة من العراق

مسقط-سانا



أدانت سلطنة عمان اليوم الإثنين محاولة مسيّرات قادمة من العراق استهداف منشآت نفطية بالمنطقتين الشرقية والرياض في السعودية.





وشددت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها، نشرته على منصة إكس على ضرورة وقف هذه الاعتداءات، والامتناع عن كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها.



وأكدت الوزارة تضامن السلطنة مع السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها، وأمنها وسلامة أراضيها.



وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض.