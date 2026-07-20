مصرع وفقدان عشرات الأشخاص جراء انقلاب قارب شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا



أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم الإثنين فقدان عشرات الأشخاص إثر انقلاب مركب في ولاية جيغاوا شمال غرب البلاد، وسط مخاوف من مصرعهم جميعاً.



ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم الشرطة شييسو آدم تعليقاً على الحادث الذي وقع أمس: “إن القارب الذي كان يقل قرابة أربعين شخصاً بينهم نساء وأطفال انقلب عندما كان يعبر النهر”، مضيفاً أنه تم العثور على ست جثث حتى صباح اليوم.



من جهتهم قال عناصر خدمة الطوارئ: إنه ما زال 20 شخصاً في عداد المفقودين، وتم إنقاذ 15 راكباً.



بدورها أوضحت الناطقة باسم “هيئة إدارة الطوارئ النيجيرية” في جيغاوا نورا عبد الله أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية.



ويكثر هذا النوع من الحوادث في أنهر نيجيريا وممراتها المائية، وتقع عادة بسبب اكتظاظ القوارب وضعف الصيانة أو الفشل في الامتثال إلى قواعد السلامة، وجراء ذلك يلقى العشرات حتفهم كل عام.

