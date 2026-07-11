ترامب يهدد إيران برد صاروخي مدمر إذا حاولت اغتياله

photo 2026 07 11 07 32 02 ترامب يهدد إيران برد صاروخي مدمر إذا حاولت اغتياله

 واشنطن-سانا
 
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجّه نحوها، وستتبعها آلاف الصواريخ الأخرى فوراً إذا أقدمت على تنفيذ تهديدها باغتيال رئيس الولايات المتحدة أو محاولة استهدافه.
 
وقال ترامب عبر منصة «تروث سوشال» اليوم ‏السبت: “أعطيت الأوامر بالفعل والجيش الأمريكي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير جميع مناطق إيران بالكامل”.
 
وتداولت وسائل إعلام أمريكية خلال الأيام الماضية تقارير تشير إلى أن أجهزة الاستخبارات رصدت «تهديدات محتملة» تستهدف ترامب مرتبطة بإيران‏، بالتوازي مع تعثر تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي لم تُستكمل بنوده الفنية بعد، ما أدى إلى تجميد المسار التفاوضي مجدداً.
 
وخلال الأيام الماضية نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية استهدفت مواقع داخل إيران قالت واشنطن: إنها «مرتبطة بقدرات هجومية»، وذلك بعد استهداف إيران لناقلات نفط أثناء عبورها مضيق هرمز.

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