الإمارات تدين بشدة الاستهداف الإيراني الغادر لمملكة البحرين

أبو ظبي-سانا

أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغادر الذي استهدف مملكة البحرين وأدى إلى مقتل متعاقد مع القوات الإماراتية واصابة خمسة جنود خلال مهمة روتينية في البحرين.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته عبر منصة “اكس” اليوم الثلاثاء: إنّ هذا الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمسّ أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، مؤكدة دعمها كلَّ ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن صاروخاً ايرانياً استهدف مملكة البحرين أدّى إلى مقتل أحد المتعاقدين المدنيين من الجنسية المغربية، وإصابة آخرين من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية خلال مهمة روتينية في البحرين.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية وإقليمية عدة، بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، ويأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.