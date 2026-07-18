المحكمة الدستورية الجزائرية تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

الجزائر-سانا

أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية الجزائرية ليلى عسلاوي اليوم السبت، تصدر حزب جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات التشريعية في البلاد.

وأوضحت عسلاوي خلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن النتائج النهائية، وفق ما نقلت وكالة واج الجزائرية، أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 91 مقعداً من أصل 407 مقاعد، بينما حل التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على 74 مقعداً، يليه حزب جبهة المستقبل بـ 56 مقعداً.

وجاءت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ 43 مقعداً، تليها حركة البناء الوطني التي حصلت على 40 مقعداً، بينما نالت قوائم الأحرار 33 مقعداً.

وحصل حزب صوت الشعب على 16 مقعداً، بينما أحرزت جبهة القوى الاشتراكية 12 مقعداً، وحصل كل من حزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد على 6 مقاعد، وحزب الكرامة على 5 مقاعد.

كما نال كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية 4 مقاعد، بينما حصل كل من حزب العمال وجيل جديد وتجمع أمل الجزائر على 3 مقاعد، وحازت حركة النهضة مقعدين.

وجرت الانتخابات التشريعية الجزائرية في 2 تموز 2026 لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، البالغ عدد مقاعده 407 مقاعد، في إطار الاستحقاقات السياسية الرامية إلى تعزيز العمل التشريعي في البلاد.