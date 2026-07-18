الاتحاد الأوروبي: التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يهدد فرص السلام

بروكسل-سانا

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء توجهات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة لدعم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، محذراً من أن هذه الخطوات تهدد فرص تحقيق السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم السبت، عن بيان للاتحاد الأوروبي قوله: إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني في مناطق بالغة الحساسية من الناحية الجيوسياسية، بما يقوض أي فرص مستقبلية للسلام.

كما أعلن الاتحاد رفضه قرار تحويل مستوطنة “جفعات زئيف” شمال غرب القدس إلى بلدية إسرائيلية رسمية، مجدداً تأكيده عدم الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967، ومشدداً على أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبها، حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من مخططات إسرائيلية جديدة تهدف إلى الاستيلاء على أكثر من ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من ألف وحدة استيطانية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال ناقشت أخيراً عدداً من المخططات التي دخل بعضها حيز التنفيذ بعد استكمال إجراءات التصديق والإيداع.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت في وقت سابق رصد ميزانية بنحو 2.8 مليار دولار لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتطوير البنية التحتية للمستوطنات.