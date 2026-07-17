وزيرا الخارجية السعودي والأردني يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية

الرياض-سانا

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على منصة إكس، “أن وزير الخارجية السعودي جدد موقف بلاده بالتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية، التي استهدفت الأردن وعدداً من دول المنطقة، ووقوفها التام إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها وسلامة أراضيها”.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت، وأسقطت صباح اليوم الجمعة، ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي، وكانت تستهدف أراضي المملكة.