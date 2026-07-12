مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في تورونتو الكندية

2019 8 7 1 58 28 84 مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في تورونتو الكندية

أوتاوا-سانا‏

قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون بجروح، جراء حادثة إطلاق نار وقعت في ‏مدينة تورونتو الكندية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن شرطة المدينة قولها في بيان: “إنها أطلقت ‏عملية ‏بحث عن مسلح طليق أقدم على إطلاق النار في منطقة تزدحم ‏بالمتاجر والمطاعم، ‏ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين”، ‏داعية السكان إلى الابتعاد عن ‏المنطقة والالتزام بتوجيهات الشرطة.‏

وأضافت الشرطة، في بيان لاحق: إنها تمكنت من إحكام السيطرة على موقع ‏الحادث، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار وقع في منطقة كانت تشهد ‏مهرجاناً ثقافياً.‏

وتشهد مدن كندية حوادث متكررة لإطلاق النار، إذ قُتل شخصان، أحدهما ضابط ‏شرطة، أواخر الشهر الماضي في حادث مماثل بمدينة مونتريال، كما أسفر إطلاق ‏نار داخل مدرسة في بلدة “تامبلر ريدج” غرب البلاد، في شباط الماضي، عن ‏مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 27 آخرين.‏

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