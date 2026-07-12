مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في تورونتو الكندية

أوتاوا-سانا
قُتل شخصان وأُصيب خمسة آخرون بجروح، جراء حادثة إطلاق نار وقعت في مدينة تورونتو الكندية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شرطة المدينة قولها في بيان: “إنها أطلقت عملية بحث عن مسلح طليق أقدم على إطلاق النار في منطقة تزدحم بالمتاجر والمطاعم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين”، داعية السكان إلى الابتعاد عن المنطقة والالتزام بتوجيهات الشرطة.
وأضافت الشرطة، في بيان لاحق: إنها تمكنت من إحكام السيطرة على موقع الحادث، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن إطلاق النار وقع في منطقة كانت تشهد مهرجاناً ثقافياً.
وتشهد مدن كندية حوادث متكررة لإطلاق النار، إذ قُتل شخصان، أحدهما ضابط شرطة، أواخر الشهر الماضي في حادث مماثل بمدينة مونتريال، كما أسفر إطلاق نار داخل مدرسة في بلدة “تامبلر ريدج” غرب البلاد، في شباط الماضي، عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 27 آخرين.