القوات الأمريكية تعلن تدمير برج مراقبة بحري إيراني قرب بحر عُمان

1366x768 cmsv2 6447e4c4 2392 559e 8497 61343e813774 9792740 القوات الأمريكية تعلن تدمير برج مراقبة بحري إيراني قرب بحر عُمان

واشنطن-سانا

أعلنت القوات الأمريكية اليوم الجمعة، تدمير برج مراقبة بحري في ميناء تشابهار – الشهيد كلانتري الإيراني، مشيرة إلى أن البرج يشكل جزءاً من شبكة مراقبة بحرية ممتدة على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عُمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة إكس: ” إن تدمير البرج يضعف بشكل مباشر قدرة الحرس الثوري الإيراني على تنسيق الهجمات التي تستهدف أطقم السفن المدنية”، موضحة أن العملية تأتي في إطار جهود حماية حرية الملاحة البحرية.

وأشارت “سنتكوم” إلى أن هذه الضربة تهدف أيضاً إلى تعزيز أمن حركة السفن في المياه الإقليمية، باستثناء السفن التي تحاول، خرق الحصار البحري الأمريكي المفروض حالياً على إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن البرج كان يستخدمه الحرس الثوري الإيراني منذ عقود في عمليات تتبع، ومراقبة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن استهدافه يأتي ضمن عملياتها العسكرية الرامية إلى الحد من تهديدات الملاحة البحرية.

ويأتي الإعلان الأمريكي في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في منطقة الخليج وبحر عُمان، وسط مخاوف دولية من انعكاسات أي تصعيد عسكري على حركة التجارة البحرية العالمية.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران، والتي نُفذت بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون الليلة السادسة على التوالي التي تشهد غارات أمريكية على الأراضي الإيرانية.

مصرع وفقدان العشرات جراء فيضانات مفاجئة بالهند
تحذير أممي من أزمة غذاء عالمية خلال العام الجاري
مجموعة شحن فرنسية تؤكد تعرض أحد سفنها للاستهداف في مضيق هرمز
 مقتل 3 مسعفين جراء اعتداء إسرائيلي على مركز طبي في النبطية جنوب لبنان
تايلاند تتهم كمبوديا بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك