القوات الأمريكية تعلن تدمير برج مراقبة بحري إيراني قرب بحر عُمان

واشنطن-سانا

أعلنت القوات الأمريكية اليوم الجمعة، تدمير برج مراقبة بحري في ميناء تشابهار – الشهيد كلانتري الإيراني، مشيرة إلى أن البرج يشكل جزءاً من شبكة مراقبة بحرية ممتدة على طول الساحل الإيراني المطل على بحر عُمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة إكس: ” إن تدمير البرج يضعف بشكل مباشر قدرة الحرس الثوري الإيراني على تنسيق الهجمات التي تستهدف أطقم السفن المدنية”، موضحة أن العملية تأتي في إطار جهود حماية حرية الملاحة البحرية.

وأشارت “سنتكوم” إلى أن هذه الضربة تهدف أيضاً إلى تعزيز أمن حركة السفن في المياه الإقليمية، باستثناء السفن التي تحاول، خرق الحصار البحري الأمريكي المفروض حالياً على إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن البرج كان يستخدمه الحرس الثوري الإيراني منذ عقود في عمليات تتبع، ومراقبة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز، مؤكدة أن استهدافه يأتي ضمن عملياتها العسكرية الرامية إلى الحد من تهديدات الملاحة البحرية.

ويأتي الإعلان الأمريكي في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في منطقة الخليج وبحر عُمان، وسط مخاوف دولية من انعكاسات أي تصعيد عسكري على حركة التجارة البحرية العالمية.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق اليوم إتمام أحدث موجة من الهجمات على إيران، والتي نُفذت بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكون الليلة السادسة على التوالي التي تشهد غارات أمريكية على الأراضي الإيرانية.