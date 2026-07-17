مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجمات الإيرانية على دول عربية

تونس-سانا

أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الجمعة، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي استهدفت كلاً من الأردن وقطر والبحرين والكويت، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار.

وقالت الأمانة العامة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء العدوان الإيراني الذي استهدف صباح اليوم المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت”، معتبرة أن هذه الهجمات تشكل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأضاف البيان: إن “هذا العدوان الغاشم يندرج ضمن السلوك العدائي المستمر لإيران ومساعيها المتواصلة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد الأمن والسلم الدوليين”.

وجددت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في ختام بيانها تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين وقطر والكويت، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ويأتي هذا الموقف في إطار الإدانات العربية الرسمية للهجمات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بقواعد القانون الدولي.