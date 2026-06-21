الأردن ينفذ أحكام إعدام بحق ستة مدانين بقضايا إرهاب

عمّان-سانا

أعلنت الحكومة الأردنية تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ستة مدانين في قضايا تتعلق بالإرهاب والجنايات، أفضت إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، وذلك بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية واستكمال الإجراءات القانونية والدستورية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية قوله: إن تنفيذ الأحكام جرى فجر اليوم الأحد، بإشراف النائب العام لمحكمة أمن الدولة، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأوضح أن القضايا شملت ما يعرف بـ”خلية السلط” المرتبطة بأعمال إرهابية عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل عدد من رجال الأمن، إضافةً إلى قضايا أخرى تتعلق بعمليات مقاومة للأجهزة الأمنية وجرائم مرتبطة بتهريب وتجارة المخدرات.

وأشار إلى أن من بين القضايا أيضاً هجمات استهدفت قوات الأمن خلال مداهمات أمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من الضباط والعناصر خلال سنوات مختلفة بين عامي 2014 و2022.

وأكدت الحكومة الأردنية أن تنفيذ الأحكام يأتي في إطار تطبيق القانون بحق المدانين بعد استنفاد جميع درجات التقاضي والإجراءات القضائية اللازمة.

وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت في الـ 3 من أيار الماضي، استهداف عدد من المواقع لتجّار الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية.