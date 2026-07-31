ملك الأردن يبحث مع رئيس وزراء كندا خفض التصعيد ويؤكد ضرورة وقف ‏الاعتداءات الإيرانية

عمّان-سانا‏

بحث الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس ‏الوزراء الكندي مارك كارني، آخر التطورات الإقليمية والدولية وسبل خفض التصعيد ‏في المنطقة‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال التطورات ‏الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين أهمية مواصلة ‏التنسيق بين البلدين حول مستجدات المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم ‏في تعزيز الأمن والاستقرار‎.‎

وأكد الملك عبد الله ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشدداً ‏على أن الأردن سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه الوطني ‏وصون سيادته‎.‎

كما دعا إلى الحيلولة دون استغلال‎ ‌‏ السلطات الإسرائيلية لحالة الاضطراب التي ‏تشهدها المنطقة، لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة‎.‎

ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة، على ‏خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة ‏الغربية، إلى جانب الاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول العربية، وما ‏تفرضه هذه التطورات من تحديات متزايدة على الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث ‏تتواصل الاتصالات والجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، ‏والحيلولة دون اتساع نطاق التوتر، ودعم المساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ‏المنطقة.‏