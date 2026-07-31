ملك الأردن يبحث مع رئيس وزراء كندا خفض التصعيد ويؤكد ضرورة وقف ‏الاعتداءات الإيرانية

عمّان-سانا
بحث الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، آخر التطورات الإقليمية والدولية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال التطورات الخطيرة في الضفة الغربية والأوضاع في قطاع غزة، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين حول مستجدات المنطقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.
وأكد الملك عبد الله ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مشدداً على أن الأردن سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه الوطني وصون سيادته.
كما دعا إلى الحيلولة دون استغلال السلطات الإسرائيلية لحالة الاضطراب التي تشهدها المنطقة، لفرض واقع جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي هذا الاتصال في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في المنطقة، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات الإيرانية المتكررة على عدد من الدول العربية، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات متزايدة على الأمن والاستقرار الإقليميين، حيث تتواصل الاتصالات والجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء التصعيد، والحيلولة دون اتساع نطاق التوتر، ودعم المساعي الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة.