قطر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت وتدعو إلى خفض التصعيد

الدوحة-سانا

أدانت قطر بشدة الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة هذه الدول وخرقاً للقانون الدولي.

وبينت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الخميس، أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.

وجددت الوزارة تضامن قطر الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة دعمها للإجراءات التي تتخذها الدول الثلاث للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وتعرضت الأردن والبحرين والكويت خلال اليومين الماضيين لاعتداءات إيرانية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، تمكنت منظومات الدفاع الجوي في الدول الثلاث من اعتراض معظمها، فيما أكدت حكوماتها استمرار الجاهزية لحماية أراضيها والحفاظ على أمن مواطنيها.