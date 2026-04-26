ملك الأردن: أمن الخليج أساس لأمن واستقرار المنطقة والعالم

عمّان-سانا

أكد ملك الأردن، عبد الله الثاني، اليوم الأحد ضرورة أن يضمن أي اتفاق لخفض التصعيد أمن الدول العربية، مشدداً على أن أمن الخليج يشكل أساساً لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” أن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبد الله الثاني مع وزير الخارجية الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح، حيث جرى بحث سبل تكثيف العمل العربي المشترك لاستدامة التهدئة في المنطقة.

كما شدد الملك الأردني على ضرورة دعم لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، ومنع أي محاولات إسرائيلية لاستغلال أوضاع المنطقة لفرض واقع جديد في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الملك عبد الله الثاني أكد خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، يوم الإثنين الماضي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لاستدامة التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.