مقتل أربعة أشخاص جراء تحطم مروحية في البرازيل

برازيليا-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم ثلاث سائحات كولومبيات من عائلة واحدة، جراء تحطم مروحية مساء أمس السبت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القنصل العام لكولومبيا في ريو دي جانيرو، ديانا بايز، قولها في تصريح: “إن الضحايا كنّ ضمن عائلة قدمت إلى المدينة للاحتفال بعيد ميلاد إحدى أفرادها”، مشيرة إلى أن أفراد العائلة انقسموا إلى مجموعتين بسبب محدودية عدد الركاب الذين تستوعبهم المروحية.

وأوضحت بايز أن الحادث وقع في حديقة تيجوكا الوطنية، حيث عثرت فرق الإنقاذ على جثث الطيار وثلاث نساء، فيما أظهرت صور نشرتها السلطات حطام المروحية على منحدر جبلي وعر.

وقدمت القنصلية الكولومبية الدعم للسلطات البرازيلية في عملية تحديد هوية الضحايا، فيما طالب رئيس بلدية ريو دي جانيرو، إدواردو كافالييري، الوكالة الوطنية للطيران المدني في البرازيل بتشديد الرقابة بشكل فوري على رحلات المروحيات، وتعزيز إجراءات السلامة.

ويأتي الحادث بعد أسابيع من تصادم مروحيتين فوق ريو دي جانيرو في حزيران الماضي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص.