السيسي يؤكد لولي العهد السعودي التضامن الكامل بمواجهة الاعتداءات الإيرانية

القاهرة-سانا

أكد الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية، عقب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها، مشدداً على أن أي مساس بسيادة الدول العربية يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي ويزيد من خطورة الأوضاع.

وقال المتحدث باِسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في بيان اليوم السبت: “إن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، مجدداً التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر.

وشدد السيسي على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات، وأن استمرار التصعيد العسكري لن يجلب سوى المزيد من المعاناة لشعوب المنطقة ويقوض فرص التنمية.

من جانبه، أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره لموقف مصر الداعم للمملكة، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين البلدين.

وجاء هذا الاتصال عقب اعتداء إيران بالصواريخ على السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، في خطوة اعتبرتها الدول المستهدفة انتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرار المنطقة.