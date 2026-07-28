الخارجية الفلسطينية: أمن الأردن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة

رام الله-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، الاعتداءات التي استهدفت الأردن، مؤكدةً تضامنها الكامل معه ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وشدّدت الوزارة في بيان لها، وفق ما نقلته وكالة وفا الفلسطينية، على أن أمن المملكة واستقرارها يشكّلان جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة، مؤكدة أن أي اعتداء أو محاولة للمساس بسيادة الأردن يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للأمن والسلم الإقليميين.

وجددت الوزارة وقوفها الكامل إلى جانب الأردن وقيادته في مواجهة كل ما من شأنه زعزعة أمنه واستقراره.

وكان الجيش الأردني أعلن في وقت سابق إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للمملكة فجر اليوم ‏في الصحراء الشرقية، وذلك بعد يوم من إعلان القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرتين مسيّرتين.