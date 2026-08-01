أضرار مادية جراء استهداف مسيّرات لمنشآت حيوية شمال الكويت

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت، اليوم السبت، منشآت حيوية شمال الكويت، ما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، في بيان نشره عبر منصة “إكس”: إن القوات المسلحة رصدت منذ فجر اليوم طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها وتدميرها.

وأضاف أن العدوان الإيراني استهدف منشأة حكومية شمال البلاد، إضافةً إلى آليات مدنية تابعة لإحدى الشركات في جزيرة بوبيان، ما أدى إلى أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا.

وأكد العطوان جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ مهامها في حماية سيادة الكويت وصون أمنها واستقرارها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق اليوم، أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات بطائرات مسيّرة إيرانية اخترقت أجواء البلاد.