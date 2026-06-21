ستارمر يدرس مستقبله السياسي ويحسم قراره بالتنحي أو الاستمرار في منصبه غداً

لندن-سانا

رجح أعضاء ومسؤولون في حزب العمال البريطاني اليوم الأحد أن يقدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من الحكومة يوم غد الإثنين، وسط ضغوط متزايدة بعد فوز منافسه آندي بيرنام الكاسح بمقعد في البرلمان، ما دفع وزراء ونواباً من حزب العمال الحاكم إلى المطالبة برحيله.

وذكرت صحيفة “Observer” البريطانية، أن ‌ستارمر خلص إلى نتيجة مفادها أنه لم يعد ممكناً استمراره في منصبه بعد مشاورات أجراها مع وزراء في حكومته ومستشارين ومانحين وقادة نقابيين، وأنه سيرتب انسحاباً تدريجياً ومنظماً لرحيله من رئاسة الحكومة، حيث اصطدم بحقيقة عدم وجود دعم كاف له.

ووفقاً لرويترز، ذكر مصدر مطلع أن ستارمر يدرس مستقبله السياسي وربما يحسم قراره بحلول يوم غد الإثنين سواء بالتنحي أو خوض سباق على الزعامة.

وتزايدت الدعوات لتنحي ستارمر منذ الخسائر الكبيرة التي تكبدها حزب العمال في الانتخابات المحلية خلال أيار الماضي، حيث كشفت نتائج الانتخابات تراجعاً واضحاً في تأييده، بينما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر دعت ستارمر إلى التنحي في محادثة خاصة، وعززت هذه الدعوة الانطباع بأن تنحيه بات مسألة وقت.