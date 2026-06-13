الصحة العالمية: مقتل 135 من العاملين الصحيين جراء الهجمات الإسرائيلية على لبنان

نيويورك-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل 135 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، في لبنان وإصابة نحو 400 آخرين، جراء الهجمات الإسرائيلية، مجددة تأكيدها على ضرورة حماية المنشآت الطبية والكوادر الإنسانية بموجب القوانين الدولية.

وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أن المنظمة وثّقت في تقرير لها، اليوم السبت، تضرر 17 مستشفى في لبنان، جراء القصف الإسرائيلي المستمر، بما فيها ثلاثة مستشفيات في مدينة صور.

من جهته، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” أن العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بالقطاع الصحي وتدمير البنى التحتية الطبية، وسط استمرار الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي.

وأوضح المكتب الأممي في تقرير له أن طيران العدو الإسرائيلي استهدف محيط مستشفى “حيرام” في قضاء صور بمحافظة الجنوب، ما أسفر عن إصابة عشرة من العاملين الطبيين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بمباني المستشفى ومركباته، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف هو الخامس من نوعه للمستشفى ذاته منذ بدء التصعيد في آذار الماضي.

وفي السياق ذاته، رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” تصاعداً في النشاط العسكري التدميري الإسرائيلي في مناطق عملياته، والمنطوي على تحركات مدرعة وأعمال جرف وهدم واسعة النطاق، إلى جانب تكثيف الاستباحة الجوية لسيادة لبنان، حيث سجلت 72 انتهاكاً للمجال الجوي اللبناني من قبل الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية خلال يوم واحد، تخللها تنفيذ ثماني غارات جوية عدوانية.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي يومياً على مواقع في لبنان، ‌‏ما يسفر عن قتلى وجرحى، كما تواصل قوات الاحتلال توجيه الإنذارات لعشرات القرى في الجنوب بإخلائها من السكان، وتفجير وهدم المنازل فيها.