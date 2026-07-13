واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، شن ضربات جديدة على إيران، رداً على اعتداءاتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة البحرية في مضيق هرمز.
وذكرت “سنتكوم” في منشور على منصة إكس: “بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن المزيد من الضربات ضد إيران، وذلك لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية”، مضيفة: إن هذه الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاسبة القوات الإيرانية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق اليوم الأحد استكمال جولة ثالثة من الضربات على إيران خلال الأسبوع الجاري، استهدفت خلالها نحو 140 موقعاً عسكرياً، وذلك رداً على استهداف طهران سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز.
الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على إيران
واشنطن-سانا