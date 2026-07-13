الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على إيران

واشنطن-سانا‏

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، شن ضربات جديدة على إيران، رداً على اعتداءاتها المستمرة على ‌‏السفن التجارية والملاحة البحرية في مضيق هرمز‎.‎

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وذكرت “سنتكوم” في منشور على منصة إكس: “بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن المزيد من الضربات ضد ‌‏إيران، وذلك لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية”، ‌‏مضيفة: إن هذه الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمحاسبة القوات الإيرانية‎.‎

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وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق اليوم الأحد استكمال جولة ثالثة من ‏الضربات على إيران خلال ‌‏الأسبوع الجاري، استهدفت خلالها نحو 140 موقعاً ‏عسكرياً، وذلك رداً على استهداف طهران سفينة تجارية أخرى في ‌‏مضيق هرمز.‏