إصابة فلسطيني واعتقال 23 في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني واعتقل 23 آخرون اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب في بلدة بير زيت شمال رام الله ما أدى إلى إصابته في القدم.

واقتحم جنود الاحتلال بلدات السيلة الحارثية في جنين، وكفل حارس ودير استيا في سلفيت، وجيوس في قلقيلية، وبيت جالا ومخيمي عايدة والدهيشة في بيت لحم، ومخيمي بلاطة وعسكر وبلدة بيت إيبا في نابلس، واعتقلت 23 منهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال برفقة عدد من الجرافات جبل المكبر شرق مدينة القدس، وهدمت منزلين وشردت قاطنيهما.

وتشير مؤسسات الأسرى الفلسطينية إلى أن عدد الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بلغ في مطلع كانون الأول الجاري 9300 أسيراً، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.