الأردن وتركيا يؤكدان دعم سوريا ووحدتها وأمنها

عمان-سانا



جدد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي والتركي هاكان فيدان، خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، إدانتهما للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدين دعم بلديهما لسوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.



ووفق وكالة الأنباء الأردنية “بترا” فقد أكد الوزيران خلال اتصالهما استمرار العمل المشترك لدعم سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها، ومسيرة إعادة البناء التي أطلقتها الحكومة السورية لتلبية طموحات الشعب السوري، مشددين على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتدخلاتها في شؤونها الداخلية ومحاولات زعزعة استقرارها.



وفيما يتعلق بالوضع في المنطقة، بحث الجانبان الجهود المبذولة لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الحوار سبيلاً لحل الأزمة وإنهاء التصعيد.



كما تناولت مباحثات الوزيرين الهاتفية سبل تعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا، وأكدا استمرار العمل على تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.



وكان وزيرا الخارجية المصري بدر عبد العاطي والتركي هاكان فيدان، أكدا اليوم السبت، أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، والحفاظ على وحدة وسيادة مؤسساتها، وذلك خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين.