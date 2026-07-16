الأمم المتحدة: مخاوف من مقتل 500 شخص في حادثتي غرق قبالة ‏سواحل ميانمار

photo 2026 07 16 10 05 25 الأمم المتحدة: مخاوف من مقتل 500 شخص في حادثتي غرق قبالة ‏سواحل ميانمار

جنيف-سانا‏

قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس: إنّ أكثر من 500 شخص قد يكونون ‏لقوا حتفهم في حادثتَي غرق سفينتين قبالة سواحل ميانمار منذ أواخر حزيران ‏الماضي.‏

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية ‏لشؤون اللاجئين قولهما في بيان مشترك: إن المعلومات الأولية تشير إلى ‏أن السفينتين أبحرتا من ولاية راخين في ميانمار أواخر حزيران الماضي.‏

وأوضح البيان أن الاتصال فقد بإحدى السفينتين التي يُعتقد أنها كانت تقلّ ‏نحو 250 شخصاً، بعد وقت قصير من مغادرتها، مرجحاً أن السفينة ‏الثانية التي كانت تقل نحو 280 شخصاً، غرقت قبالة سواحل إيياروادي في ‏ميانمار في الثامن من تموز الجاري.‏

وأشار إلى أنه يُعتقد أن بعض الركاب قدموا من المخيمات الضخمة في ‏كوكس بازار في بنغلادش، حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا.‏

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن ‌‏”قلقهما البالغ إزاء الخسائر البشرية المحتملة والكارثية”، داعيتين إلى تعزيز ‏عمليات البحث والإنقاذ، وضمان الوصول إلى اللجوء والحماية، ‏واتخاذ ‏إجراءات ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر.‏

وحذّرتا من أنه “إذا تأكدت هذه المعطيات، فإن المأساة ستضاف إلى نحو ‌‏300 شخص أُبلغ عن فقدانهم أو وفاتهم في بحر أندامان وخليج البنغال منذ ‏مطلع العام الحالي “.‏

وتمثل حوادث غرق قوارب اللاجئين قبالة سواحل ميانمار مأساة إنسانية ‏مستمرة، حيث يخوض الآلاف رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر خليج ‏البنغال وبحر أندامان.‏

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