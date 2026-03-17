الأمم المتحدة: الحرب في الشرق الأوسط تفاقم أزمة الغذاء العالمية

جنيف-سانا

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى نهاية حزيران المقبل قد يؤدي إلى دخول 45 مليون شخص إضافي في دائرة المجاعة الحادة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن نائب المدير التنفيذي للبرنامج كارل سكاو قوله: إن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية، وما تبعه من ضربات متبادلة في المنطقة، يفاقم أزمة الغذاء العالمية التي يعاني منها بالفعل 319 مليون شخص، ويدفع عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي إلى مستوى كارثي غير مسبوق.

وأشار سكاو إلى أن الموارد المتاحة للبرنامج تراجعت بشكل كبير مقارنة بالعامين الماضيين، ما أجبره على تقليص الموظفين وتبسيط العمليات، مؤكداً أن الحرب الحالية تجعل كلف التشغيل كبيرة جداً، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتغيير طرق الشحن.

وتحذّر منظمات دولية وخبراء اقتصاديون من أن أيّ تعطّل طويل الأمد في حركة السفن عبر مضيق هرمز قد يمتد أثره سريعاً إلى ما هو أبعد من أسواق النفط، ليطال سلاسل التوريد العالمية وكلف النقل والطاقة، بما ينعكس بدوره على أسعار الغذاء ومستويات المعيشة.

وبحسب بيانات هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية UKMTO وصل عدد الناقلات التي جرى استهدافها والابلاغ عنها في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 شباط الماضي إلى 21 ناقلة، ما يعكس تصاعداً في مستوى التهديدات التي تطال الملاحة التجارية في واحد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً.